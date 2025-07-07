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Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 79 TL oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 79 TL oldu

ÖTV artışlarının ardından sigara fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Son olarak Imperial Tobacco grubuna ait ürünlere zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, “Zam yağmuru devam ediyor” dedi. Yeni listeye göre grubun en ucuz ürünü 79 TL, en pahalı ürün ise 91 TL oldu.

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Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yapılan güncellemenin ardından tütün ürünlerinde başlayan fiyat artışları devam ediyor. Son zam haberi, Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara geldi. Zamlı liste 8 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir sigara grubunun daha vergisine zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni listeye göre grubun en pahalı ürünü 91 TL olurken, en düşük fiyatlı sigara ise 79 TL oldu.

İşte zam sonrası yeni fiyatlar:

Davidoff Slims (Ivory, White) – 88,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White) – 88,00 TL
Davidoff C Line Blue – 85,00 TL
Bianca – 91,00 TL
Polo (Blue, Grey) – 81,00 TL
West (Navy, Grey, White) – 79,00 TL

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