Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini kabul edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye kapsamında yarın (Salı) saat 13.30'da DEM Parti heyetini kabul edecek.

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DEM heyeti yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme yapacak. Görüşme saat 13.30'da Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme 1 saat sürdü.