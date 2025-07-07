BIST 10.121
DOLAR 40,00
EURO 47,00
ALTIN 4.265,09
HABER /  GÜNCEL

Şehit Abdurrahman Akdoğan Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Abdurrahman Akdoğan Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Vali Yavuz, şehidin babasını koluna girerek teselli etmeye çalıştı.

Abone ol

Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Remzi, annesi Sabahat ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, askeri ve sivil diğer ilgililer katıldı.

Şehit Abdurrahman Akdoğan Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 0

Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından tekbirler getirildi, bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.

Törenin ardından şehit Akdoğan, Pütürge İlçe Mezarlığına defnedildi. Bu arada tören sırasında Vali Yavuz'un, şehidin babası Akdoğan'ı koluna girerek teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Şehit Abdurrahman Akdoğan Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Irak'ta şehit olan 12 askeri isimleri ve memleketleri belli oldu kimi evli, çocuklu kimisi bekardı
Foto Galeri Irak'ta şehit olan 12 askeri isimleri ve memleketleri belli oldu kimi evli, çocuklu kimisi bekardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 79 TL oldu
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 79 TL oldu
TOBB: Haziran’da sanayideki istihdam 10 bin kişi azaldı
TOBB: Haziran’da sanayideki istihdam 10 bin kişi azaldı
Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Roman Starovoit ölü bulundu
Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Roman Starovoit ölü bulundu
Bakan Şimşek imzaladı, hepsi netleşti! Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik...
Bakan Şimşek imzaladı, hepsi netleşti! Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik...
İsrail'in Pezeşkiyan'a suikast girişiminde bulunduğu ortaya çıktı
İsrail'in Pezeşkiyan'a suikast girişiminde bulunduğu ortaya çıktı
Sanat dünyasının felaket tellalıydı! Sanatçı Onur Akay yoğun bakıma alındı...
Sanat dünyasının felaket tellalıydı! Sanatçı Onur Akay yoğun bakıma alındı...
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Ivan Rakitic, 37 yaşında futbolu bıraktı
Ivan Rakitic, 37 yaşında futbolu bıraktı
Beykoz Belediye Meclisi'nde 'Bana kumpası CHP'liler kurdu' mektubu konuşuldu
Beykoz Belediye Meclisi'nde 'Bana kumpası CHP'liler kurdu' mektubu konuşuldu
Bakan Güler açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek
Bakan Güler açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek
CHP lideri Özgür Özel: "Aklım da almıyor, içime de sinmiyor"
CHP lideri Özgür Özel: "Aklım da almıyor, içime de sinmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti