BIST 10.108
DOLAR 39,99
EURO 46,85
ALTIN 4.283,74
HABER /  GÜNCEL

Haziranda yaklaşık 105 bin gıda işletmesi denetlendi

Haziranda yaklaşık 105 bin gıda işletmesi denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında 104 bin 733 gıda işletmesini denetlerken, aykırılık tespit edilen firmalara toplam 154 milyon 672 bin 955 lira idari para cezası uyguladı.

Abone ol

Müdürlükten yapılan açıklamada, haziran ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi verildi.

Ekiplerce geçen ay 104 bin 733 gıda işletmesinin denetlendiği belirtilen açıklamada, "Denetim sonucunda 1989 idari yaptırım, 154 milyon 672 bin 955 lira idari para cezası uygulandı. 28 gıda işletmecisi hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi için denetimler kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da ormanlara giriş yasağı
Bursa'da ormanlara giriş yasağı
Hakan Fidan’dan BRICS Zirvesi’nde Lavrov görüşmesi
Hakan Fidan’dan BRICS Zirvesi’nde Lavrov görüşmesi
Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini kabul edecek
Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini kabul edecek
ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı
ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı
Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
Metrobüs alev alev yandı, yolcular tahliye edildi
Metrobüs alev alev yandı, yolcular tahliye edildi
Gaziantep'te halı fabrikasında yangın
Gaziantep'te halı fabrikasında yangın
Şehit Abdurrahman Akdoğan Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Abdurrahman Akdoğan Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 79 TL oldu
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 79 TL oldu
TOBB: Haziran’da sanayideki istihdam 10 bin kişi azaldı
TOBB: Haziran’da sanayideki istihdam 10 bin kişi azaldı
Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Roman Starovoit ölü bulundu
Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Roman Starovoit ölü bulundu
Bakan Şimşek imzaladı, hepsi netleşti! Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik...
Bakan Şimşek imzaladı, hepsi netleşti! Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik...