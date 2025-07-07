AFAD duyurdu! Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında saat 20.46'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıktaki depremin, 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

'YIKICI DEPREM BEKLENMİYOR'

Deprem Uzmanı Süleyman Pampal şu ifadeleri kullandı:

Ege'de son 1 aydır çok sık depremler oluyor. Volkanik aktiviteyle birlikte, sismik aktiviteyi hatırlarsak 2011'de ve geçen yılın sonbaharında yaşadık bunu. O bölgede 1956'da sanıyorum 7,6'lık daha sonra 7 civarında iki deprem art arda yaşandı. Bu türen depremler bölgede sık oluyor. Orada çok yıkıcı bir deprem beklenmiyor açıkçası.