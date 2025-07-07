CHP’de İmamoğlu polemiği: Murat Özçelik’in İstifasına Şaban Sevinç’ten cevap

CHP’de tansiyon yeniden yükseldi. Parti içinde Ekrem İmamoğlu’nun etkisine yönelik eleştiriler, bu kez eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik’in istifasıyla gün yüzüne çıktı. Özçelik’in istifası ve yaptığı açıklama, sosyal medyada gazeteciler arasında da polemik yarattı.

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Gazeteci Sinan Burhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Murat Özçelik’in istifasını “Ekrem İmamoğlu isyanı” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti. İmamoğlu’ndan başka bu memlekette sorun yok mu mealindeki şu açıklamayı yaptı: 'Parti kaynaklarının halk için çözümler üretmek yerine tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesi, kabul edilemez.'"

Bu çıkışa yanıt ise gazeteci Şaban Sevinç’ten geldi. Sevinç, Özçelik’in siyasi geçmişine gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Murat Özçelik zaten CHP’li değil, ama ara ara CHP’den istifa eder :))

Kemal Bey bunu bir dönem milletvekili ve genel başkan yardımcısı yapmıştı. Kemal Bey’in yanlışlarından biridir. Kendisi aslen AKP bürokratıdır.”

Şaban Sevinç, paylaşımına Murat Özçelik’in geçmişte yaptığı istifalara dair haber kupürlerini de ekleyerek, Özçelik’in CHP ile ilişkisinin zaten tartışmalı olduğunu ima etti.