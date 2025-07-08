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Rusya: İran'a zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusunda yardımcı olmaya hazırız

Rusya: İran'a zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusunda yardımcı olmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, "Bu alanda teknolojik imkanlara sahibiz. Bu teknolojileri paylaşmaya hazırız." dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, NATO'nun faaliyetlerine değinerek, "NATO'nun genişlemesi, üyeleri dahil kimseye fayda sağlamadı. NATO içinde anlaşmazlıklar derinleşiyor. Gemide isyan çıkabilir. Dayatılan ideolojilerle değil kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmek isteyen ülke sayısı giderek artıyor." diye konuştu.

Lavrov, Fransa'nın Ukrayna krizine yaklaşımına ilişkin ise "Fransa, Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ederek, Rusya'ya saldırma konusunda ön saflarda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"UAEA, kendisine verilen yetkilere sıkı sıkıya bağlı kalacağına dair güvence vermeli"

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeniden işbirliği yapması ihtimalini değerlendiren Lavrov, UAEA yönetiminin İran ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerin muğlak olduğunu ve bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "UAEA, bundan sonra bazı üye ülkelerin çıkarlarının hayata geçirilmesi için kullanılacak açıklamalar yapmamalı ve kendisine verilen yetkilere sıkı sıkıya bağlı kalacağına dair güvence vermeli." dedi.

ABD’nin daha önce İran nükleer programından çekildiğini anımsatan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun ardından İran’ın zenginleştirilmiş uranyumun sınırlanması konusunda hiçbir yükümlülüğü olmadı. Şimdi ise bu konuşuluyor. Bu alanda teknolojik imkanlara sahibiz. Bu teknolojileri paylaşmaya hazırız. Zenginleştirilmiş uranyumun fazlası, Rusya’ya getirilerek işlenebilir, sonra da nükleer enerji tesislerinde kullanılmak üzere İran'a geri verilebilir."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) genişletilmesi, BM’nin de reform edilmesi gerektiğini belirten Lavrov, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin BMGK’de temsil edilmesi gerektiğini savunarak, "Batı’yı konuşmuyoruz. Batılılar, uluslararası arenada güç dengesi açısından hak ettiğinden daha fazla sandalyeye sahip." dedi.

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