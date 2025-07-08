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Pezeşkiyan: "Komşular ile siyonist rejim arasında askeri işbirliği iddiaları teyit edilmedi"

Pezeşkiyan: "Komşular ile siyonist rejim arasında askeri işbirliği iddiaları teyit edilmedi"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına bazı komşu ülkelerden destek verildiğine dair söylentilerin İran güvenlik kurumları tarafından doğrulanmadığını bildirdi.

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İran medyasında yer alan haberlere göre, Gilan Valiliğinin İdari Konsey Toplantısı'nda konuşan Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırılarını değerlendirdi.

İsrail'in ülkenin komutanlarını ve alt apıyı hedef alarak ülkeyi çökertmeyi planladığını söyleyen Pezeşkiyan, "Örnek bir uyum ve birlikle düşmanın uğursuz ve saçma planlarını millet boşa çıkardı. Dayatılmış 12 günlük savaşın asıl galipleri ve kazananları, İran'ın güçlü ve kararlı halkıdır ve biz bu insanlara minnettar olmalı ve onlara şevkle ve dirençle hizmet etmeliyiz." dedi.

Pezeşkiyan, savaş sırasında İran lideri Ali Hamaney'in talimatları ve politikalarının "düşmana ölümcül darbe vurulmasıyla sonuçlandığını" ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, bazı komşu ülkelerden İran'a saldırılar sırasında İsrail'e destek verildiğine ilişkin iddialar hakkında, "Bazı söylentilerin aksine, ülkenin güvenlik kurumları tarafından komşular ile siyonist rejim arasında askeri işbirliğine dair herhangi bir işaret teyit edilmedi, hatta bazıları temel ihtiyaç malzemeleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı." diye konuştu.

Pezeşkiyan, bunun İran lideri Hamaney'in komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi teşvik eden politikalarının sonuçlarından biri olduğuna dikkati çekerek, ülke içinde birlik ve komşularla kardeşçe ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydetti.

ABD ile nükleer müzakerelerde de ülkenin değerleri ve ilkelerini gözettiklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Rehbere'e (İran lideri Hamaney), danışmadan asla karar vermedik ve asla yapmayacağız." dedi.

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