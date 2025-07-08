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Sultangazi'de polise bıçakla saldıran şüpheli gözaltına alındı

Sultangazi'de polise bıçakla saldıran şüpheli gözaltına alındı

Sultangazi'de polis ekiplerine bıçakla saldıran şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, şüpheli S.U. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda görevli polis memurlarına küfür ederek bıçakla üzerlerine koştu.

Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışırken, kalabalıktan faydalanan zanlı olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre şüpheliyi takip eden polis, saldırgan tutumuna devam eden zanlının Sultançiftliği Mahallesi 49. Sokak'a girdiğini gördü.

Şüpheli, bölgeye gelen takviye ekiplerle birlikte biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan S.U. polis merkezine götürüldü

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