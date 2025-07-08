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Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Bu depremler ne demek, Naci Görür özür diledi açıkladı

Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Bu depremler ne demek, Naci Görür özür diledi açıkladı

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür bir açıklamada bulundu. Görür yaptığı açıklama sonrası yeni bir düzeltme açıklaması yaparak da özür diledi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi saat 20.46'da Akdeniz'in merkez üssü olduğu 5.0 büyüklüğünde bir deprem duyurdu.

Rasathanenin 5.1 olarak geçtiği deprem, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli korku ve panik nedeni olan sarsıntıyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden depremi değerlendiren Görür,

 "Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor. Sevgiyle"

ifadelerini kullandı.

"Özür dilerim"

Görür, bu ifadeleri sonrası yeni bir paylaşım yaparak açıklamasını düzeltmek istedi. Ayrıca özür dileyen Görür'ün paylaşımında yer alan ifadeler "Deptem Dalan değil üzerleyen levha üzerinde. Özür dilerim" şeklinde oldu. Görür'ün bu kez de "deprem" kelimesini yanlış yazdığı görüldü.

Görür'ün yeni yaptığı düzeltme paylaşımı sonrası gelen yorumlar da dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

- hocam ağlarken mi yazdınız bazen bende de oluyo

- anlamayanlar için; deprem, dalan değil üzerleyen levha üzerinde.

- Takma kafana hocam. 2 türlüde birşey anlamıyoruz zaten. Üzerleyen olsun. Dalan olsun. Bizim için sonuç aynı.

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