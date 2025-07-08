Sözleşmeli personellerin maaş tavanları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personellerin ücret tavanlarına ilişkin genelgeye imza attı.

Abone ol

Kamuda görev alan sözleşmeli personellerin ücret tavanları kesinleşti. Yüzde 15.57 oranında zam alan sözleşmeli personellerin yeni alacakları maaşlar da belirlenmiş oldu.

Ayrıca sözleşmeleri bu yıl sonu bitecek olan personeller için 15 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31'i kadar, ek ödemenin de 17/31'i kadar ödeme yapılacak.