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Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangının nedeni belli oldu: Baba ve oğlu gözaltında

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangının nedeni belli oldu: Baba ve oğlu gözaltında

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına, sulama yapılan jeneratörden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi. M.A. (68) ile oğlu E.A. (46) gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'nde dün zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin inceleme başlattı.

Yangına sulama yapılan jeneratörden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi. Bunun üzerine M.A. (68) ile oğlu E.A. (46) gözaltına alındı.

Şüpheliler, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kızılcaköy Mahallesi'nde dün, zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ile çok sayıda orman ve itfaiye personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 dönümlük alan zarar görmüştü.

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