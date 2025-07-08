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Filenin Sultanları Hollanda ile karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Hollanda ile karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında yarın ev sahibi Hollanda'ya konuk olacak.

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Apeldoorn şehrinde oynanacak Türkiye-Hollanda karşılaşması, 9 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

Organizasyonun son hafta maçlarına Hollanda'da çıkacak ay-yıldızlı ekip, ligde ilk 8 maç sonunda 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. Hollanda ise 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde 11. sırada yer alıyor.

Hollanda'ya karşı oynadığı son 5 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine son olarak 2018'de yenişmişti.

İlk 8 takımın finallere kalacağı 18 takımlı VNL'de Türkiye, 3. hafta maçlarında Hollanda'nın yanı sıra 11 Temmuz'da Çekya, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

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