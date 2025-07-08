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Habertürk TV'de üst düzey atamalar! Kenan Tekdağ duyurdu

Habertürk TV'de üst düzey atamalar! Kenan Tekdağ duyurdu

Can Medya Grubu, medya sektöründe yankı uyandıran önemli kadro değişikliklerine imza attı. Dijital dönüşüm ve yayıncılık vizyonunu daha da güçlendirme hedefiyle yapılan atamalar Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ tarafından bizzat duyuruldu.

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Habertürk yeni üst düzey yönetim kadrosunu belirledi. Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ ve Başkan Vekili Mehmet Can’ın imzasıyla yapılan açıklamada, atamaların “daha güçlü ve etkin bir yapıyla geleceğe yürüme” vizyonunun parçası olduğu vurgulandı.

Fevzi Çakır, Can Medya Ankara Temsilcisi oldu
Uzun yıllardır Ankara gazeteciliğinde önemli bir yere sahip olan Fevzi Çakır, Can Medya Grubu’nun yeni Ankara Temsilcisi oldu. Fevzi Çakır, başkentteki siyasi ve bürokratik gelişmeleri doğrudan yönetim kuruluna aktaracak ve grubun Ankara’daki haber etkisini artıracak. 

Nasuhi Güngör, Habertürk Ankara Temsilciliğine Getirildi
Deneyimli gazeteci-yazar Nasuhi Güngör, Habertürk TV ve Haberturk.com Ankara Temsilciliği görevine atandı. Güngör, başkentteki kulis bilgilerine hakimiyeti ve güçlü analizleriyle biliniyor. Yeni görevinde, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenine bağlı çalışacak.

Zülfikar Ali Aydın Habertürk TV Yayın Koordinatörü oldu
Bir diğer önemli atama ise Zülfikar Ali Aydın ile gerçekleşti. Aydın, Habertürk TV Haber ve Yayın Koordinatörü olarak göreve başladı. Kanalın haber akışı, içerik denetimi ve yayın stratejisi artık Aydın’ın koordinasyonunda yürütülecek.

Baha Uyar, Dijital Yayınlar Genel Müdürü Oldu
20 yılı aşkın süredir medya ve dijital yayıncılık alanında üst düzey yöneticilik yapan Baha Uyar, Can Medya Grubu Dijital Yayınlar Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Baha Uyar, grubun dijital mecralarındaki tüm yayın ve dağıtım süreçlerinden sorumlu olacak.

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