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Trump'ın Ortadoğu planı için geri sayım başladı! O maddeler gün yüzüne çıktı

Trump'ın Ortadoğu planı için geri sayım başladı! O maddeler gün yüzüne çıktı

Tüm dünyanın gözü kulağı ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Trump'ın yeni Orta Doğu barış planını bu ayın ortasında açıklaması bekleniyor. Trump'ın açıklayacağı 'Trump Barış Vizyonu 2.0' planının odaklanacağı maddelerde gün yüzüne çıkmaya başladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında açıklaması beklenen yeni Orta Doğu barış planı, kamuoyunda şimdiden "Trump Barış Vizyonu 2.0" olarak anılıyor.

2020 yılında açıkladığı ilk versiyonun devamı niteliğindeki bu plan, Gazze savaşının yıkıcı etkilerinin ardından hem bölgeyi hem de Amerikan dış politikasını yeniden şekillendirme iddiası taşıyor.

Trump'ın ilk planı, Filistin tarafından "tek taraflı ve işgalci bir öneri" olarak reddedildi. Ancak BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi Arap ülkeleriyle yapılan İbrahim Anlaşmaları, bu dönemin en önemli kazanımı oldu ve Trump bunu dış politika zaferi olarak sundu.

Daha esnek, daha entegre 

Trump, ilk planının eksik kalan yönlerini daha esnek, daha çok taraflı ve Arap dünyasıyla daha entegre bir biçimde tamamlamayı hedefliyor. Bu ay açıklanması beklenen Trump Barış Vizyonu 2.0 şu maddelere odaklanıyor:

*Gazze için uluslararası geçici yönetim.

*Ekonomik istikrar odaklı barış: Körfez fonları, Dünya Bankası ve IMF bu sürece dahil edilecek.

*Hamas sonrası Gazze: Plan, İsrail'in saldırıları sonrasında masaya gelecek.
Yahudi yerleşimleri: İsrail'in Batı Şeria'daki işgali tanınacak.

*Trump'ın bu yeni vizyonda hem İsrail lobisinin hem de Arap dünyasının desteğini aynı anda alma gibi zor bir dengeyi kurma çabasında olduğu görülüyor.

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