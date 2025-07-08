İstanbul barajlarında son durum

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte İstanbul barajlarındaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre, 8 Temmuz itibarıyla ortalama baraj doluluk oranı yüzde 63.04 oldu. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 26,88 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 78,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranlarını duyurmaya devam ediyor.

8 Temmuz Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 63,04 olarak ölçüldü.

En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 26,88 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 78,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

8 Temmuz itibarıyla barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 68,06

Darlık Barajı yüzde 70,56

Elmalı Barajı yüzde 78,04

Terkos Barajı yüzde 66,19

Alibey Barajı yüzde 45,81

Büyükçekmece Barajı yüzde 58,65

Sazlıdere Barajı yüzde 49,95

Istrancalar Barajı yüzde 26,88

Kazandere Barajı yüzde 58,62

Pabuçdere Barajı yüzde 59,55