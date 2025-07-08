Özgür Özel için şok hamle! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı dosya Meclis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dosyasıyla beraber İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer'in de dosyaları Meclis'e iletildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, belediye başkanlarının gözaltına alınmasına dair sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamalarıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından TBMM’ye ikinci fezlekenin gönderilmesi bekleniyordu. Son olarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dosyasıyla beraber İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer'in de dosyaları Meclis'e iletildi.

Özgür Özel soruşturma için ne dedi

Dün akşam canlı yayına çıkan Özgür Özel hakkındaki soruşturmaya ilişkin "Memnuniyet duyduğum şey Akın Gürlek'in yetkisi altında değil" diyerek şunları söylemişti:

- Adamda kibir var, şımartılmışlık var. Ama bu majestelerinin savcısı olduğu için her şeyi yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi yapmış. Hiç olmazsa kendisini o Akın'a ezdirmemiş.

Dokunulmazlığın kaldırılması...

-"Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları söylemişti:

-“Madem birinci partisin, gel. Allah’ın korkağı. Allah’ın korkağı, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin.

'CAN ATALAY' FEZLEKESİ DE MECLİS'TE

CHP lideri Özel hakkında Yargıtay’ın milletvekilliği düşürülen Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin değerlendirmeleri kapsamında da dava açılmış ve Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na fezleke sunulmuştu. TBMM Başkanlığı da fezlekeyi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na göndermişti.