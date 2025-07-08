BIST 10.008
DOLAR 40,02
EURO 47,01
ALTIN 4.278,61
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel için şok hamle! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı dosya Meclis'te

Özgür Özel için şok hamle! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı dosya Meclis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dosyasıyla beraber İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer'in de dosyaları Meclis'e iletildi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, belediye başkanlarının gözaltına alınmasına dair sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamalarıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından TBMM’ye ikinci fezlekenin gönderilmesi bekleniyordu. Son olarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dosyasıyla beraber İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer'in de dosyaları Meclis'e iletildi.

Özgür Özel soruşturma için ne dedi
Dün akşam canlı yayına çıkan Özgür Özel hakkındaki soruşturmaya ilişkin "Memnuniyet duyduğum şey Akın Gürlek'in yetkisi altında değil" diyerek şunları söylemişti:
- Adamda kibir var, şımartılmışlık var. Ama bu majestelerinin savcısı olduğu için her şeyi yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi yapmış. Hiç olmazsa kendisini o Akın'a ezdirmemiş. 

Dokunulmazlığın kaldırılması...

-"Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar. 
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları söylemişti:
-“Madem birinci partisin, gel. Allah’ın korkağı. Allah’ın korkağı, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin. 

'CAN ATALAY' FEZLEKESİ DE MECLİS'TE
CHP lideri Özel hakkında Yargıtay’ın milletvekilliği düşürülen Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin değerlendirmeleri kapsamında da dava açılmış ve Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na fezleke sunulmuştu. TBMM Başkanlığı da fezlekeyi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na göndermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji kötü haberi verdi! Afrika dalgası 72 saat etkili olacak...
Foto Galeri Meteoroloji kötü haberi verdi! Afrika dalgası 72 saat etkili olacak... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şehit cenazesinde öğrendi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için savcılık talimatı
Şehit cenazesinde öğrendi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için savcılık talimatı
Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti
Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden sendika isyanı proförden çok maaş isteniyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden sendika isyanı proförden çok maaş isteniyor
İmamoğlu'nun diploma davası eylülde görülecek
İmamoğlu'nun diploma davası eylülde görülecek
Batman'da 905 gramlık Sevda Bebek 2 aylık tedaviyle hayata tutundu...
Batman'da 905 gramlık Sevda Bebek 2 aylık tedaviyle hayata tutundu...
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzattı
HAVELSAN "TS EN ISO 56001 belgesi" alan ilk yazılım şirketi oldu
HAVELSAN "TS EN ISO 56001 belgesi" alan ilk yazılım şirketi oldu
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı yeni formatla başlıyor
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı yeni formatla başlıyor
İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Türksat 7A için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Türksat 7A için tarih verdi
Almanya-Çin arasında büyük gerilim! Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Almanya-Çin arasında büyük gerilim! Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi