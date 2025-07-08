İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden sendika isyanı proförden çok maaş isteniyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Öz Büro-İş Sendikasının 4/D statüsündeki sürekli işçileri ilgilendiren 2025 yılı toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde profesör maaşını aşan ücret talebinde bulunduğunu öne sürdü.

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İKÇÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 4/D statüsünde çalışan sürekli işçilerin temsilcisi olan Öz Büro-İş Sendikası ile Aralık 2024'te başlayan görüşmelerin, ücret artışı, sosyal haklar ve izinler gibi konularda anlaşmazlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Üniversite yönetiminin 2025 yılı ilk 6 ayı için memur maaş artış oranı olan yüzde 11,54 zam teklifinin sosyal hakları da kapsayacak şekilde 14 Mart'ta yazılı olarak iletildiği aktarılan açıklamada, sendikanın buna yanıt vermeden arabulucuya başvurduğunu ve devam eden görüşmelere katılım sağlamadığını savundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sendika, destek ve güvenlik çalışanları için profesör maaşının yüzde 23, teknik personel için yüzde 31 fazlasını talep etmektedir. Mevcut durumda 43 bin 800 lira alan bir destek hizmetleri işçisi için 112 bin 500 lira net maaş, 45 bin lira almakta olan bir teknik hizmetler işçisi için ise 119 bin 650 lira net ücret talep edilmektedir. Tüm talepler değerlendirilmesine rağmen sendika anlaşma zemini oluşmadan grev kararı almıştır. Üniversite yönetimi olarak 'kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması' ilkesini gözeterek çalışmaları sürdürmekteyiz. Üniversite işleyişinde aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler de alınmaktadır."