Şehit cenazesinde öğrendi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için savcılık talimatı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Ekim 2023'te gerçekleşen seçimindeki menfaat karşılığında seçime hile karıştırdığı iddiasının ardından başlatılan soruşturma nedeniyle Özgür Çelik ifadeye çağrıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik haberi şehit cenazesinde öğrendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor...Bu soruşturma ile ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı.

Hakkındaki başsavcılık kararını Özgür Çelik, Pençe Kilit Harekatı'nda metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in cenazesinde öğrendi. Şehit Mehmetçik Gültekin, Ataköy 5. Kısım Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Törende İstanbul Valisi de bulunuyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

-“Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK’in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir”.

Özgür Çelik kimdir aslen nereli?

14 Haziran 1981 doğumlu olan Özgür Çelik, Sivas Zaralı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı olan Özgür Çelik, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset bilimi ile Yerel Yönetimler, Çevre ve Kent Çalışmaları üzerine yüksek lisans yaptı.

İş hayatına kendisinin kurucusu ve müdürü olduğu sürücü kursu alanında çalışan bir şirket kurarak atılan Özgür Çelik, 2015 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinde yönetici kademelerde aktif olarak görev yapmaya başladı.

İlk olarak CHP Bahçelievler İlçe Örgütünde Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Ardından, 2018'de düzenlenen Bahçelievler ilçe kongresinde ilçe başkanlığına aday oldu ve ilçe başkanı olarak seçildi. Bahçelievler'de 3 kez ilçe başkanlığı yapan Özgür Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde 38. Olağan Kurultay'ın parçası olarak düzenlenen 38. İstanbul İl Kongresinde eski İl başkanı Cemal Canpolat'ın karşısında il başkanlığına aday oldu ve delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı seçildi.

4 Kasım 2023'te yapılan Olağan Kurultay'da İstanbul İl kongresinde seçilmiş delegelerin çoğunluğuyla birlikte genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'e destek vermiştir.