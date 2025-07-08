Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti

Libya’da şehit olan Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat etti.

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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Özdağ hakkında, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca re’sen soruşturma başlatılmış ve fezleke hazırlanmıştı. Basın açıklamasında, “Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya’da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve hâlâ çatışmaların içindedir” diyen Özdağ, iki MİT mensubunun isimlerini ve rütbelerini açıklayarak şehit olduklarını ifade etmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 27'nci dönem milletvekili olarak görev yaptığı 26 Şubat 2020'de, Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada Özdağ ve avukatı hazır bulundu. Özdağ'ın savunmanının ardından

savcı, sanığın yapmış olduğu açıklamadan önce MİT personeline ait bilgilerin sosyal medyada yayımlandığını belirterek, bu nedenle sanığın üzerine atılı suçu işleyemeyeceğini ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ifade etti.

Sanığın beraatine karar verilmesini talep eden savcılık, söz konusu bilgileri ilk kez yayınlayanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmasına karar verilmesini de istedi.

Müzakerenin ardından karar veren mahkeme sanık Özdağ'ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.