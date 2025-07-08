Baba Hasan İmamoğlu ile görüşen Hayati Yazıcı teklif götürdü iddiası! Yazıcı'dan sert tepki

Gazeteci Selahattin Önkibar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın baba Hasan İmamoğlu ile görüştüğü iddiasına, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Hayati Yazıcı'dan yalanlama geldi.

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Gazeteci Selahattin Önkibar, akıllara ziyan açıklamalarda bulundu. Youtube kanalından yayınladığı videoda Önkibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi ve onayı dahilinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile İstanbul'da bir büroda görüştüğünü iddia etti.

Önkibar, söz konusu buluşmada Yazıcı'nın Hasan İmamoğlu'na "Tayyip Bey bir dönem daha cumhurbaşkanı olarak yerinde kalsın sonra Ekrem bey ile devam edelim" teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Herkesi aşkına çeviren iddiaya yalanlama gecikmedi. Önkibar'a tepki gösteren Yazıcı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yazılı açıklama yaparak iddiayı yalanladı. Yazıcı, ayrıca Önkibar'a dava açacağını açıkladı.

"Tamamen hayal gücüyle uydurulmuş, maksatlı bir hezeyandır"

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her cümlesi yalan, kurgu ve gerçek dışı olan, deli saçması bir iftira kampanyasıyla gündeme gelmeye çalışan Sabahattin Önkibar adlı şahsın ortaya attığı iddiaların tamamı, tek kelimeyle katıksız bir yalandır. 'Gazetecilik' adı altında fitne üzerinden beslenen bu iddiadaki hiçbir hususun gerçekle ya da en ufak bir doğruluk payıyla ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen hayal gücüyle uydurulmuş, maksatlı bir hezeyandır. Bu düzmece iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bu şahıs hakkında en kısa sürede gerekli yasal yollara başvuracağımı ifade ediyor, iftira ve yalanla beslenen bu zihniyetin hukuki olarak karşılıksız kalmayacağını belirtmek istiyorum."

DMM'den açıklama