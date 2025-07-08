Şehit Özkan Özkanlı'nın verdiği yetim bursunu CHP üstlenecek Özel açıkladı

Şehit olan 12 askerden biri de Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'ydı. Öksüz büyüyen Özkan Özkanlı'nın ilindeki yetimlere burs verdiği ortaya çıkmıştı. CHP şehidin verdiği bursu üstlenme kararı aldı. Özgür Özel CHP Grubunda duyurdu.

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Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine dün ulaşmıştı. Sözleşmeli olarak TSK'da bulunan Özkan Özkanlı, maaşından yetim öğrencilere burs veriyormuş.

Yetim bursunu CHP üstlendi

Bugünkü CHP grup toplantısında 12 askerin şehit olması olayının araştırılmasını talep eden Özgür Özel, şehit Özkan Özkanlı hakkında da şunları söyledi:

-Şehidimiz sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın bazı mesajlaşma görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Kıt kanaat geçindiği maaşıyla memleketi Aksaray'da bazı öğrencilere burs vermek için ısrar ettiği anlaşılıyor. Parti Meclisi üyemiz ve il başkanımız kanalıyla hem bursa aracılık eden kuruma ulaştık hem de öğrendik ki kendisi babasız bursla büyümüş birisi.

Sözleşmeli er olup eline ilk geçen maaşla kendisine burs veren kurumu arıyor ve Suriye'de anasız babasız kalmış kendisi gibi yetim büyümek zorunda kalmış Suriyeli savaşta bir evlada burs vermek istediğini ifade ediyor. Biz bilgilere ulaştık. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şehidimizin burs vermekte olduğu evladımızın bursu kesilmeyecek o bursu biz üstleniyoruz arkadaşlar.

Mecliste gündeme getireceğiz

-12 evladımızın böyle bir olayda şehit olması milletimizin hem yüreğini yaktı ama bir yandan da çok üzdü, çok rahatsız etti. Çok sayıda soru var. Bir ihmal, bir hatalar zinciri olduğu değerlendiriliyor. Şu anda birçok şehrimizde, İstanbul'da cenazeler var. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu meclis gündemine getireceğiz. Bütün partilerden de bu konuda bir destek bekliyoruz. Çünkü sonuçta hepimiz vatani görev için gittik, görevlerimizi yaptık. Türk milleti bu konudan kaçmaz. Bu konunun üzerine gitmek, bu konunun araştırılmasını ve bir daha tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, sorumluların cezalandırılmasını istemek milletimizin ana muhalefet partisi olarak bizden beklentisidir, talebidir.