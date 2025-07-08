Türkiye bugün şehitlerini uğurluyor! 12 acı, 12 yarım kalan hikaye...

Şehit olan askerler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Naaşların tören alanına getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri tek tek okundu. Yapılan duanın ardından İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm Kayseri'ye, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık Bitlis'e, Piyade Teğmen Furkan Sert Malatya'ya, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura Manisa'ya, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde'ye ve Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı ise Ordu'ya uğurlandı.