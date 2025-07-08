Türkiye bugün şehitlerini uğurluyor! 12 acı, 12 yarım kalan hikaye...
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından kullanılan mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 12 askerimiz şehit oldu. Acı haber Türkiye'nin yüreğini yakarken, şehit olan askerlerimiz için memleketlerinde törenler düzenleniyor.
6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde 12 askerimiz şehit oldu.
Şehit olan askerler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Naaşların tören alanına getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri tek tek okundu. Yapılan duanın ardından İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm Kayseri'ye, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık Bitlis'e, Piyade Teğmen Furkan Sert Malatya'ya, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura Manisa'ya, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde'ye ve Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı ise Ordu'ya uğurlandı.
Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık son yolculuğuna uğurlanıyor
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık (24) için Ersan Camii’nde cenaze namazı için tören düzenlendi. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde defnedilmesi bekleniyor.
Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, şehidin ailesi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.