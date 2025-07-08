Gazze’de can kaybı 57 bin 523’e yükseldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hız kesmeden sürerken, Filistin Sağlık Bakanlığı toplam can kaybının 57 bin 523’e yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte ise 105 kişi daha hayatını kaybetti. Yardım dağıtımlarında ölenlerin sayısı 758'e ulaştı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 57 bin 523’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 136 bin 617 olarak açıklandı.

Bakanlık, İsrail ordusunun yalnızca son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 105 kişinin öldüğünü, 356 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, “yardım dağıtımları sırasında 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 74’ten fazla Filistinlinin yaralandığı” ifade edildi. Bu verilerle birlikte, yardım dağıtımları sırasında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 758’e, yaralananların sayısı ise 5 bin 5’e ulaştı.

Filistinli yetkililer, İsrail’in 18 Mart 2025’ten bu yana ateşkesi ihlal ederek saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtiyor. Bu tarihten itibaren yapılan saldırılarda ise 6 bin 964 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 bin 576 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Uluslararası yardım kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin çağrılarına rağmen bölgede insani yardım dağıtımı büyük risk altında sürerken, sivil can kayıpları artmaya devam ediyor.