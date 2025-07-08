Muhammed Yakut İstanbul'da gömüldü! Zekeriya Öz uğurladı iddiası olay olmuştu

ALMANYA Hollanda sınırında bir saunada kalp krizinden ölen Muhammed Yakut İstanbul'da toprağa verildi. Muhammed Yakut için Almanya'da da tören düzenlenmişti. O törende de firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün tabutunu taşıdığı iddia edilmiş ve ona çok benzeyen bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.

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Hollanda'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olduktan 1 gün sonra şüpheli şekilde hayatını kaybeden Muhammed Yakut, sırlarıyla birlikte İstanbul'da toprağa verildi.

Halil Falyalı cinayetinin faillerinden biri olarak anılan ve yaptığı ifşalarla çok konuşulan Cemil Önal ile buluşmaya giderken yakalanan Muhammed Yakut, 62 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Muhammed Yakut tahliyesinden bir gün sonra saunada kalp krizi geçirip ölmüştü.

Cenazesi Türkiye'ye getirildi

Muhammed Yakut'un cenazesi, İstanbul Ataşehir'de kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zekeriya Öz dendi Tiktokçu çıktı

Muhammed Yakut için Almanya'da düzenlenen törene firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün katıldığı iddia edilmişti. Ancak sonrasında Zekeriya Öz'e inanılmaz derecede benzeyen kişinin Tiktok'da yayın yapan Sedat Ünal olduğu ortaya çıktı.

Önemli açıklamalar yapacağım

Muhammed Yakut ölmeden sadece birkaç saat önce İsmail Saymaz'ı aramış, birkaç güne önemli açıklamalar yapacağını söylemişti. Yakut, açıklamaları yapamadan hayatını kaybetti.