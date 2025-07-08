Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Benfica'dan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Portekiz basınında Orkun Kökçü ile ilgili yer alan habere göre, futbolcunun yeni adresi Süper Lig olabilir.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica'nın Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 60. dakikada oyundan alınmasına hayli sinirlenmişti.
Milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage ile tartışmış hatta ikili arasındaki gerilim yedek kulübesinde alevlenerek devam etmişti.
Bu olay sonrası takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kökçü için devreye Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın girdiği iddia edilmişti.
Portekiz'den Record'un haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica ile pazarlık halinde.