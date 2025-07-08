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Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu

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Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Benfica'dan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Portekiz basınında Orkun Kökçü ile ilgili yer alan habere göre, futbolcunun yeni adresi Süper Lig olabilir.

Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu - Resim: 1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica'nın Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 60. dakikada oyundan alınmasına hayli sinirlenmişti.

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Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu - Resim: 2

Milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage ile tartışmış hatta ikili arasındaki gerilim yedek kulübesinde alevlenerek devam etmişti.

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Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu - Resim: 3

Bu olay sonrası takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kökçü için devreye Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın girdiği iddia edilmişti.

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Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu - Resim: 4

Portekiz'den Record'un haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica ile pazarlık halinde.

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