Ortaokullara ana sınıfı açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı yönetmelik değişikliğiyle ana sınıflarının ortaokullar bünyesinde de açılabilmesinin önünü açtı. Düzenleme, güzel sanatlar liseleri ve okul pansiyonlarıyla ilgili yeni şartları da kapsıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle, artık ortaokullar bünyesinde de ana sınıfı açılabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ana sınıfları yalnızca ilkokullarla sınırlı kalmayacak, tüm ilköğretim kurumlarında faaliyet gösterebilecek.

Yönetmelikte yapılan diğer değişikliklerle birlikte, güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılması için gereken fiziki koşullar netleştirildi. Buna göre, en az 100 metrekarelik, profesyonel ses ve ışık sistemine sahip bir tiyatro salonu, 3 prova odası ve 1 aynalı oda zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, okul pansiyonlarında öğrenci barınma ihtiyacını karşılamak için yeni düzenlemelere gidildi. Yatak odalarının, öğrenci başına en az 10 metreküp alan düşecek şekilde, 3 ila 15 kişilik kapasitede olması sağlanabilecek.

Öte yandan, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında kurulan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerinin açılmasına da olanak tanındı. Mevcut hizmet içi eğitim enstitüleri ise bu merkezlere dönüştürülebilecek.