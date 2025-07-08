Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 'TRT' yanıtı darbe suçlaması için ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinin Ekrem İmamoğlu duruşmaların canlı yayınlanması talebine, MHP lideri Bahçeli'nin destek vermesiyle ilgili "3T demiştim görülüyor ki o 3T'ye geliyoruz. 3T birincisi terörsüz terörsüz ve demokratik Türkiye ikincisi tutuksuz yargılanma üçüncüsü TRT'den canlı yayın..." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında kendisinin daha önce dile getirdiği İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'den canlı yayınlansın teklifine destek çıktığını hatırlatan Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Sayın Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti. İddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti ve her zaman söylediğim davaların TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi. Ben de ben de buradan şunu söylüyorum. 3T demiştim görülüyor ki o 3T'ye geliyoruz. 3T birincisi terörsüz terörsüz ve demokratik Türkiye ikincisi tutuksuz yargılanma üçüncüsü TRT'den canlı yayın...

Sayın Bahçeli, çok önemli bir şey söylemiş. Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye'ye ulaşma umuduyla hem iç cepheyi güçlendirme bir ve beraber olma etrafımızdaki şartları değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendisini güçlü kılma noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyorum.

Kendisi bunun dışındaki süreçlerde şöyle bir şey söylemiş; Özgür Bey demiş yollarda yürüyeceğim diyorsun. Yürüyebilirsin. Birkaç şiire de atıf yapmış. Sonra da demiş ki en sonunda ama ne o darbe mi yapacaksın.

"Darbe filan yapmıyorum"

Buradan bu soruyu ciddiyetle cevaplamak isterim. Sayın Bahçeli darbe falan yapmıyorum. Birisi darbe yapmaya kalktığında 15 Temmuz akşamı Özgür Özel ne yaptı nasıl o darbeye karşı çıktı ve nasıl pozisyon aldı en yakından siz biliyorsunuz.

Yaptığım şey 19 Mart darbesine karşı direnme hakkımı kullanıyorum. Toplumun direnme hakkını kullanmasını bunu da hep birlikte meydanlarda barışçıl bir şekilde göstermesini söylüyorum.

Siz tutuksuz yargılama derseniz siz iddianameler yazılsın derseniz siz bu iftiralara verilecek namuslu insanların cevapları TRT ekranlarından Anadolu'da, Trakya'da duyulsun derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten asla darbe niyeti olmaz bu darbeye direnmek için gösterdiği enerjiyi yoksulluğu ortadan kaldırmak için işsizliği ortadan kaldırmak için Türkiye'de barışı tesis etmek için kardeşliği tesis etmek için yurt dışına gittiğimizde bu darbenin Türkiye'ye verdiği zararı değil Türkiye'nin meselelerini anlatmak için devretimizi tükettiğimizi daha önce olduğu gibi şimdi de görürsünüz.

Sayın Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum. Bana söylenmiş bundan önceki sözler yapılmış değerlendirmeler MHP tarafından birtakım arkadaşlarımız hakkında masumiyet karinesini gözetmeyen nitelendirmelerin hepsinin üzerinde bir söz kurduğunu ve bunu doğru bir yerden yaptığını değerlendiriyorum. Bundan sonra biz üzerimize düşen adımları atmaya devam ederiz ama herkes şunu bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti saldırganlığını bırakmadıkça yargı aparatlarıyla iftira, hakaret şantaj yöntemleriyle arkadaşlarımıza saldırmadıkça 25 milyon seçmenin seçtiklerini görevlerine iade edip onların yargı süreçlerinin adil bir şekilde geçmişte Erdoğan'ın yargılandığı gibi yargılanmalarını, tutuksuz yargılanmalarını sağlamadıkça Cumhuriyet Halk Partisi için sokaklarda bizimdir meydanlarda bizimdir.

Mısır örneği eleştirilerine yanıt

Son söz madem öyle bir daha bir daha oturtup kaldırmayalım. Teşekkür ediyorum. Son söz AK Parti'nin hepsi öyle mi olacak, böyle mi olacak, darbe mi olacak, Mısır dedi, bilmem ne dedi. Ya siz unuttunuz ama Esma'yı biz unutmadık. Mısır'da, Mısır'da seçilmiş cumhurbaşkanına darbe yapıldı diye televizyondan bakıp Rabia'lar yapıp sonra o günün Genelkurmay Başkanı, bugünkü devlet başkanına el sıkmaya koşanlar size söylüyorum. Biz Mısır'daki meydanlara bakınca darbeyi görmeyiz. Mısır'daki meydanlara bakınca zulme direnen baskıya direnen şiddete direnen Mısırlıları görürüz. Darbeden yana olanların değil demokrasiden yana olanların tarafıdır Cumhuriyet Halk Partisi."

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Özel'in çağrısıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Hatırlarsanız CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz."

CHP Genel Başkanı’yla birlikte suçlamaların odağında bulunan şahıslar Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu asla unutmamalıdır.