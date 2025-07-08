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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'zimmet' operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı.

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Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınana ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

TUTUKLANDI

Baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ardından Kara da sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı. Tüter hakkında bugün tutuklama kararı çıkmıştı. Böylelikle Kara ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

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