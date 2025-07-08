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Efsane futbolcudan Osimhen için olay sözler: Bu paraya G.Saray'a giderse çıldırırım

Efsane futbolcudan Osimhen için olay sözler: Bu paraya G.Saray'a giderse çıldırırım

Manchester United'ın efsane savunmacılarından Rio Ferdinand, Galatasaray ile anlaştığı konuşulan Osimhen için gündem olacak ifadeler kullandı.

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın efsane savunmacılarından olan Rio Ferdinand, kendi kanalında kulübün transfer gündemini yorumlarken Victor Osimhen'in Galatasaray'a muhtemel transferini de yorumladı.

"SÜREKLİ OSİMHEN'DEN BAHSEDİYORUM"

Manchester United ile de anılan Nijeryalı yıldız için övgü dolu sözler kullanan Ferdinand, "Ben bozuk plak gibiyim. Podcast'imi dinleyenler bilir, bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O bir santrfor, tecrübeli, en üst seviyede gol atmayı biliyor." dedi.

"50 MİLYON STERLİN ÇOK AZ BİR RAKAM"

Galatasaray'ın Osimhen transferi için Napoli'ye sunduğu teklif hakkında da görüş bildiren eski İngiliz savunmacı, "Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A GİDERSE ÇILDIRIRIM"

Son olarak Osimhen'in Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili yorum yapan Ferdinand şu sözlerle konuşmasını noktaladı:

"Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse çıldırırım. Büyük hayal kırıklığı olur. 9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım. Osimhen'i alırsak, Gyökeres'i kaçırdığımız için o kadar da endişelenmem."

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