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DMM'den 12 askerin şehit olduğu mağarada 'tuzaklama yapıldığı' iddiasına yalanlama

DMM'den 12 askerin şehit olduğu mağarada 'tuzaklama yapıldığı' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu mağarada, "tuzaklama yapıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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DMM, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu mağarada "tuzaklama yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan elim olayla ilgili, emekli bir personelin değerlendirmesine dayandırılan 'mağarada tuzaklama yapıldığı' yönündeki iddialar, dezenformasyon ürünüdür." ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da 852 rakımlı tepede meydana gelen elim hadisede tuzaklama iddiasının asılsız olduğunun net biçimde anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının vurguladığı üzere söz konusu mağara yaklaşık iki yıldır TSK kontrolünde olduğu için teröristlerin kimyasal tuzaklama yapması söz konusu değildir. Etkilenen personelin mağaraya aynı anda sokulduğu iddiası da doğru değildir. Emekli asker sıfatıyla yapılan yorumlar, kamuoyunda resmi bilgi gibi algılanmamalıdır. Şehitlerimizin aziz hatırasını kullanarak bilgi kirliliği yaratmaya çalışan kişi veya odaklara karşı, toplumsal sorumluluk bilinciyle dikkat edilmesi gerekmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları esas alması, asılsız iddialarla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olması büyük önem arz etmektedir."

DMM'den 12 askerin şehit olduğu mağarada 'tuzaklama yapıldığı' iddiasına yalanlama - Resim: 0

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