Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesinin cenaze töreninde bir araya geldi

CHP'li Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Tan’ın annesi Günsel Tan'ın cenaze töreninde buluştu. Törende, iki ismin tabutu birlikte taşıdığı anlar dikkat çekti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan’ın annesi Günsel Tan için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Günsel Tan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, cenaze töreninde dikkat çeken anlar kayda geçti...

ÖZGÜR ÖZEL İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU CENAZEDE BİR ARAYA GELDİ

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcıları, bazı milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende dikkat çeken isimler ise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

TABUTU BİRLİKTE ARACA KADAR TAŞIDILAR

Özgür Özel, tören öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, tabutu birlikte araca kadar taşıdı.

KILIÇDAROĞLU'NA ARACINA KADAR EŞLİK ETTİ

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aracına kadar uğurladı. Günsel Tan, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İKİ İSİM ARASINDA MUTLAK BUTLAN TARTIŞMALARI

CHP'de kurultay davası parti içi tartışmaya dönüşmüş, Genel Başkan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa yönetime döneceğini söylemiş, "Görevi kabul etmezsem kayyum riski var." demişti.

Genel Başkan Özgür Özel ise "Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.