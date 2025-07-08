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Şehitlere sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı tutuklandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 22 yaşındaki O.C, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tüm Türkiye, Pençe-Kilit harekat bölgesinden gelen acı haberle sarsıldı. ASKEÇerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 yaşındaki O.C'nin sosyal medya üzerinden şehit askerlere hakaret ettiğini belirledi.

ALÇAK PAYLAŞIM SONRASI TUTUKLANDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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