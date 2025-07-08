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UCM'den 2 Taliban liderine tutuklama kararı!

UCM'den 2 Taliban liderine tutuklama kararı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan'da yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında tutuklama emri çıkardı.

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UCM 2 numaralı Ön Dava Dairesinin aldığı karara ilişkin yapılan açıklamada, Afganistan'da 15 Ağustos 2021'den itibaren yönetimde olan Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Taliban Başyargıcı Abdülhakim Hakkani hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki Taliban liderinin Roma Statüsü'nün 7(1)(h) maddesi kapsamında insanlığa karşı suç olan zulüm suçunun işlenmesi için emir verdiği ve teşvik ettiğine dair makul gerekçeler bulunduğu kaydedildi.

UCM'nin değerlendirmesine göre, Taliban nüfusun tamamına belirli kurallar ve yasaklar getirmekle birlikte, özellikle kız çocukları ve kadınları, cinsiyetleri nedeniyle hedef alarak temel hak ve özgürlüklerden mahrum bıraktı.

Açıklamada, tutuklama emirlerinin ilk başta mağdur ve tanıkları korumak ile yargılama sürecini güvence altına almak amacıyla gizli tutulmasının düşünüldüğünü fakat bunun kamuoyu tarafından bilinmesinin bu suçların daha fazla işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunabileceği gerekçesiyle kararın kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

"KADINLARA YÖNELİK SİSTEMATİK ZULÜM"

UCM Savcılığı, 23 Ocak 2025'te, Afganistan'da yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında, "kadınlara yönelik sistematik zulüm nedeniyle insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle tutuklama emri çıkartılmasını talep etmişti.

UCM
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