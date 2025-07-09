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Balıkesir’de orman yangını: 10 helikopterle yangına havadan müdahale

Balıkesir’de orman yangını: 10 helikopterle yangına havadan müdahale

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kürendere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına 10 helikopter, 3 uçak ve 142 personelin de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ve ekip yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 10 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı, 11 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder, 1 treyler ve 142 personel ile diğer kurumlardan da gelen araçlarla müdahale ediliyor.

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