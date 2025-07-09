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MEB talimatı verdi! Ana okullarıyla ilgili önemli gelişme ilk olacak

MEB talimatı verdi! Ana okullarıyla ilgili önemli gelişme ilk olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, artık ortaokullar bünyesinde de ana sınıfı açılabilecek. Yönetmelikte ayrıca, güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılması için gerekli fiziki koşullar yeniden tanımlandı. Okul pansiyonlarında barınma ihtiyaçlarına yönelik oda düzenlemeleriyle birlikte, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılmasına da olanak sağlandı.

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"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, özel eğitim ana sınıfları da dahil olmak üzere, ana sınıfları sadece ilkokul düzeyinde değil ortaokullar bünyesinde de açılabilecek. Ana sınıflarının tüm ilköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde açık kalması sağlanacak.

Tiyatro bölümü açılacak

Değişiklikle ayrıca tiyatro bölümü açılacak güzel sanatlar liselerinin fiziki standartları ve okul pansiyonlarına ilişkin düzenlemelere gidildi.

Buna göre, güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılabilmesi için diğer koşullara ek olarak en az 100 metrekare büyüklüğünde, profesyonel ses ve ışık ekipmanları bulunan, akustik ses düzenlemesi yapılmış tiyatro salonu, en az 30 metrekare büyüklüğünde 3 prova odası ve 1 aynalı oda bulunması şartları getirildi.

En fazla 15 öğrenci 

Okulların pansiyonlarında kalan öğrencilerin barınma taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ihtiyaç olması halinde, öğrenci başına en az 10 metreküp alana sahip olmak şartıyla, en az 3, en fazla 15 öğrenci kapasiteli yatak odaları düzenlenebilecek.

Yönetmelikle, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile kurulan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerinin açılabilmesine ve mevcut hizmet içi eğitim enstitülerinin eğitim ve uygulama merkezlerine dönüştürülebilmesine de imkan tanındı.

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