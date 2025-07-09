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Pakistan'a sızmaya çalışan silahlı kişiler öldürüldü

Pakistan'a sızmaya çalışan silahlı kişiler öldürüldü

Pakistan güvenlik güçlerinin, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesine Afganistan'dan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan silahlı 8 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

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Dawn gazetesine konuşan kaynaklar, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, silahlı 8 kişinin, Afganistan'ın Kunar vilayetinden Bajaur bölgesine geçmeye çalışırken Pakistan güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Söz konusu girişimin ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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