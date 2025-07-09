BIST 10.073
DOLAR 40,05
EURO 46,91
ALTIN 4.237,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de bir kadın tartıştığı kocasını öldürdü

Düzce'de bir kadın tartıştığı kocasını öldürdü

Düzce'de karı-koca arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. B.Y., kocasını bıçaklayarak öldürdü. Eş katili polis tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

Karaca Mahallesi Fazıl Yalçın Sokak'ta yaşayan B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Y'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
CNN, Trump'ın basına kapalı ses kayıtlarına ulaştı ortalık karışacak
CNN, Trump'ın basına kapalı ses kayıtlarına ulaştı ortalık karışacak
Pakistan'a sızmaya çalışan silahlı kişiler öldürüldü
Pakistan'a sızmaya çalışan silahlı kişiler öldürüldü
"Huzur İstanbul" uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'daki aile hayatının şokunu yaşadı 18 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Diyarbakır'daki aile hayatının şokunu yaşadı 18 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Bu ilk kez oluyor Abdullah Öcalan videosu geldi! İmralı'da çekildi bugün yayınlandı
Bu ilk kez oluyor Abdullah Öcalan videosu geldi! İmralı'da çekildi bugün yayınlandı
Hem kalbi hem umudu tıkalıydı, Türkiye'de hayata tutundu
Hem kalbi hem umudu tıkalıydı, Türkiye'de hayata tutundu
MEB talimatı verdi! Ana okullarıyla ilgili önemli gelişme ilk olacak
MEB talimatı verdi! Ana okullarıyla ilgili önemli gelişme ilk olacak
15 Temmuz günü ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Temmuz günü ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Bağdat çıkarması
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Bağdat çıkarması
Bugün görevi bırakmaya razıyım! Yavaş canlı yayında açıkça söyledi
Bugün görevi bırakmaya razıyım! Yavaş canlı yayında açıkça söyledi
PKK'nın silah bırakmasında plan değişti! Canlı yayın ve fotoğraf yok
PKK'nın silah bırakmasında plan değişti! Canlı yayın ve fotoğraf yok
Hazırlıklar 3 ay sürdü! Tekirdağ'da dev operasyon: 65 kişi yakalandı
Hazırlıklar 3 ay sürdü! Tekirdağ'da dev operasyon: 65 kişi yakalandı