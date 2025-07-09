İstanbul Büyükşehir'de yeni operasyon! Bu kez şoförler ve iş insanları gözaltında

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Murat Ongun’un şoförü, Fatih Keleş’in şoförü, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü, İbrahim Özkan'ın Ağaç A. Ş. Çalışanı ve birçok iş insanı bulunuyor.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Bu kez 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB'de yöneticilerin şoförlerinin olması dikkat çekti.

Gözaltına alınanlar arasında Murat Ongun’un şoförü, Fatih Keleş’in şoförü, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü, İbrahim Özkan'ın Ağaç A. Ş. Çalışanı ve birçok iş insanı bulunuyor.

Gözaltı listesindeki isimler şöyle:

-İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş,

-İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca,

-İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk,

-Mustafa Bostancı,

-Muhasebeci Zafer Çimen,

-Salih İlhan iş insanı

-Bulut Aydöner iş insanı

- Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat