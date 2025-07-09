Kardeşi ağzından kaçırdı İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşı duyanları şaşırttı!
Gazeteci Burhan Akdağ, katıldığı programda, İbrahim Tatlıses'in özel hayatıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Akdağ, Tatlıses'in kaç yaşında sünnet olduğunu açıkladı. Akdağ'ın iddiasına göre, Tatlıses'in sünnet yaşını, kardeşi Hüseyin Tatlı yanlışlıkla ağzından kaçırdı.
Magazin dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses, bu kez müzik değil; geçmişi, kişiliği ve özel hayatıyla gündemde. Gazeteci Burhan Akdağ, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu "Magazin Bahane" programında, Tatlıses'in kamuoyunun pek bilmediği yönlerini anlattı.
Programda Tatlıses'in çocukluğu, duygusal yapısı, maddi kararları ve dikkat çeken bir sünnet detayı ilk kez gündeme geldi.
Burhan Akdağ, Tatlıses'in kişilik özelliklerini aktarırken, onun duygusal ve fevri bir karaktere sahip olduğunu söyledi.
Tatlıses'in çevresindeki kişilere kolayca inandığını, çoğu zaman düşünmeden hareket ettiğini belirten Akdağ, bu özelliğin hem özel hayatında hem de iş ilişkilerinde sıkça sorunlara yol açtığını ifade etti.