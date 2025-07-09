Gizli çekim skandalı! Kadın doktor duş alırken sapığı fark etti, sapığın kimliği şaşırttı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir orman kampında duş alan kadın doktor, kendisini gizlice görüntüleyen birini fark etti. Doktorun şikayeti üzerine yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapan M.M. olduğu belirlendi. Sapık doktora ait telefonda uygunsuz fotoğraflar bulundu.

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Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın özel haberine göre Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 26 Haziran’da orman kampında yaşanan olayda akşam saatlerinde duş alan bir kadın, soyunma kabininin gizlice görüntüsünün kaydedildiğini fark etti.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde pratisyen hekim olarak görev yapan B.A. isimli kadın yaşadığı şok sonrası durumu polise bildirdi.

Sapık kadın doğum uzmanı çıktı

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu şüphelinin İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M. (57) olduğu tespit edildi.

Telefonunda uygunsuz fotoğraflar bulundu

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde ise birden fazla uygunsuz fotoğraf bulundu.

Tutuklandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.