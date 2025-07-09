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Abdullah Öcalan videosundaki bu adamlar kim? İsimleri ortaya çıktı meğer hepsi...

Abdullah Öcalan videosundaki bu adamlar kim? İsimleri ortaya çıktı meğer hepsi...

IRAK'ın Süleymaniye kentinde 11 Temmuz'da yapılması planlanan PKK'nın silah bırakma töreni öncesi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kayda alınan bir videosu paylaşıldı. Görüntüde Abdullah Öcalan ile beraber görüntü veren isimlerin kim olduğu merak konusu oldu. Öcalan'ın yanında ve arkasında sıralanan kişiler bakın kimmiş...

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11 Temmuz Cuma günü Süleymaniye’de yapılması planlanan PKK’nın silah bırakma töreni öncesinde PKK'ya yakın medya organları Abdullah Öcalan'a ait bir video paylaştı. 7 dakikalık videoda Abdullah Öcalan ile birlikte 6 kişi daha yer alıyordu. 

Bu adamlar kim? 

Abdullah Öcalan videosundaki bu adamlar kim? İsimleri ortaya çıktı meğer hepsi... - Resim: 0

İmralı'da kayda alınan video 19 Haziran'da kayıt edilmiş. Öcalan videoda PKK'ya silah bırakma çağrısı yapıyor. Abdullah Öcalan'ın bu videosunda her iki yanında ve arkasındaki kişiler merak konusu oldu. Abdullah Öcalan videosundaki 3 kişi daha önce paylaşılan görüntülerinde de vardı. Bu isimler İmralı'da kalan Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım... 

Yeni eklenen 3 kişi kim?
Öcalan'ın videosunda 3 kişi daha eklenmiş göründü. Bu üç yeni ismin Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey olduğu öğrenildi. 3 kişi de terör cezasından hapiste bulunuyor. Bu kişilerin Abdullah Öcalan'a 'Terörsüz Türkiye' sürecinde sekretarya hizmeti vermesi için İmralı'ya gönderildiği söyleniyor. 

Abdullah Öcalan videosundaki bu adamlar kim? İsimleri ortaya çıktı meğer hepsi... - Resim: 1

Mahmut Yamalak: 1969 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğan Yamalak 1994 yılında tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ergin Atabey : 1973 doğumlu olan Ergin Atabey ise "Mavi Çarşı saldırısı" sanıklarından biri olarak biliniyor.

Zeki Bayhan: Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde doğan Zeki Bayhan ise 1998 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor.

İmralı'dan yapılan ilk paylaşım

Abdullah Öcalan videosundaki bu adamlar kim? İsimleri ortaya çıktı meğer hepsi... - Resim: 2

Teröristbaşı Öcalan'ın yaptığı ilk çağrıda İmralı'da kalan Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım da yer almıştı. 

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