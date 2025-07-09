Zamlı Marlboro ve Parliament kaç lira? Kent ve Tekel dahil tüm sigara fiyatları
ÖTV zammının ardından sigara fiyatları bir kez daha arttı. Philip Morris grubu Marlboro başta olmak üzere tüm sigaralarına zam yaptı. Zamla en ucuz sigarayı 85 TL, en pahalısını 94 TL yaptı. Böylece Türkiye’de 80 TL altı sigara dönemi resmen sona erdi. Philip Morris’in güncellenen listesine göre en pahalı sigara 94 TL ile Parliament Night Blue Long oldu. Grubun en ucuz sigarası ise 85 TL ile Chesterfield ve L&M markaları oldu.
Temmuz ayında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından tütün sektöründe zam furyası hız kesmeden sürüyor. JTI, BAT ve Imperial Tobacco’nun ardından, Philip Morris grubu da 9 Temmuz 2025 itibarıyla yeni fiyat listesini yayımladı. Böylece piyasadaki tüm büyük üreticiler artan maliyetleri raf fiyatlarına yansıtmış oldu. Marlboro ve Parliament zam sonrasında 90 liranın üstüne çıktı. İşte zamlı sigara fiyatları listesi:
En ucuz sigara 85 lira en pahalısı 120 lira
Philip Morris’in güncellenen listesine göre en pahalı sigara 94 TL ile Parliament Night Blue Long oldu. Grubun en ucuz sigarası ise 85 TL ile Chesterfield ve L&M markaları oldu. Tütün tüketicisinin yoğun ilgi gösterdiği Marlboro Roll 50 (sarmalık kıyılmış tütün) ise 120 TL’ye ulaştı.
En ucuz sigara hangisi?
Yeni fiyat listeleriyle birlikte artık piyasada 80 TL altı sigara bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. JTI ve BAT gruplarında en ucuz sigara 80 TL, Imperial Tobacco'da ise 79 TL’ye yükselmiş durumda.
ÖTV zammıyla birlikte Marlboro 90 liranın üstüne çıktı. Parliament fiyatı da zam sonrasında 94 lira oldu. Temmuz itibariyle zamlı sigara fiyatları tablosu...