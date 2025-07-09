Zamlı Marlboro ve Parliament kaç lira? Kent ve Tekel dahil tüm sigara fiyatları

En ucuz sigara 85 lira en pahalısı 120 lira

Philip Morris’in güncellenen listesine göre en pahalı sigara 94 TL ile Parliament Night Blue Long oldu. Grubun en ucuz sigarası ise 85 TL ile Chesterfield ve L&M markaları oldu. Tütün tüketicisinin yoğun ilgi gösterdiği Marlboro Roll 50 (sarmalık kıyılmış tütün) ise 120 TL’ye ulaştı.