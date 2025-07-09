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Starbucks, Çin operasyonunda ortak arıyor

Starbucks, Çin operasyonunda ortak arıyor

Starbucks, Çin’deki operasyonları için 10 milyar dolarlık hisse satışı süreci başlattı. Centurium, Hillhouse, Carlyle ve KKR gibi dev yatırımcılar şirkete ortak olmak için yarışıyor. Starbucks, çoğunluk hisseleri devretmeyi değerlendirirken, yüzde 30 payını elinde tutmayı planlıyor.

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Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, Çin’deki faaliyetlerini kısmen devretmeye hazırlanıyor. Şirketin Çin operasyonları için başlatılan resmi satış süreci kapsamında birçok dev yatırımcı yarışa dahil oldu. ABD merkezli CNBC’nin haberine göre, Starbucks’ın Çin’deki iş kolu, 10 milyar dolara kadar değer biçilen potansiyel bir hisse satışı sürecinde çok sayıda teklif aldı.

Söz konusu hisse satış sürecine ilgi gösteren yatırımcılar arasında, Asya merkezli Centurium Capital ve Hillhouse Capital gibi özel sermaye şirketlerinin yanı sıra, ABD merkezli Carlyle Group ve KKR & Co. gibi küresel yatırım devleri yer alıyor. Bu şirketlerin her biri, Starbucks’ın Çin kolundan pay alabilmek için rekabet ediyor.

Satışla ilgili kulislerde konuşulan senaryoya göre, Starbucks'ın Çin operasyonlarındaki hisselerinin yaklaşık yüzde 70’inin farklı yatırımcılar arasında paylaştırılması bekleniyor. Starbucks'ın ise elindeki yüzde 30’luk hissedarlığı koruyarak stratejik ortak pozisyonunu sürdüreceği ifade ediliyor.

Starbucks, geçtiğimiz ay yaptığı resmi açıklamada, Çin’deki iş kolunun satış sürecini Mayıs ayında başlattığını doğrulamış, ancak tamamen bir satışın gündemde olmadığını belirtmişti. Bu açıklama, şirketin Çin pazarındaki varlığını sürdürme stratejisinden vazgeçmediğine işaret etti.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, şu ana dek yaklaşık 30 yerli ve yabancı özel sermaye şirketi, Starbucks’ın Çin’deki operasyonları için bağlayıcı olmayan teklifler sundu. Bu teklifler doğrultusunda Starbucks, aday yatırımcıların önerdiği anlaşma yapıları ve değer yaratma planlarını analiz ediyor.

Starbucks, yatırımcılardan gelen teklifleri değerlendirdikten sonra, iki ay içerisinde kısa listeye alınacak firmaları belirlemeyi planlıyor. Ancak sürecin karmaşıklığı nedeniyle nihai anlaşmanın bu yıl sona ermeden tamamlanması beklenmiyor.

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