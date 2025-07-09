BIST 10.073
DOLAR 40,05
EURO 46,91
ALTIN 4.237,71
HABER /  GÜNCEL

Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e gözaltı kararı!

Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e gözaltı kararı!

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz"
Gizli çekim skandalı! Kadın doktor duş alırken sapığı fark etti, sapığın kimliği şaşırttı
Gizli çekim skandalı! Kadın doktor duş alırken sapığı fark etti, sapığın kimliği şaşırttı
ABD lideri Trump'tan en az 7 ülkeye yeni gümrük vergisi sinyali
ABD lideri Trump'tan en az 7 ülkeye yeni gümrük vergisi sinyali
Starbucks, Çin operasyonunda ortak arıyor
Starbucks, Çin operasyonunda ortak arıyor
En ucuz sigara kaç lira? Marlboro ve Parliament dahil zamlı fiyat listesi
En ucuz sigara kaç lira? Marlboro ve Parliament dahil zamlı fiyat listesi
Aliyev ve Paşinyan'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu
Aliyev ve Paşinyan'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu
Abdullah Öcalan videosundaki bu adamlar kim? İsimleri ortaya çıktı meğer hepsi...
Abdullah Öcalan videosundaki bu adamlar kim? İsimleri ortaya çıktı meğer hepsi...
Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor! Bakanlıktan BASKİ'ye 6.6 milyon TL ceza
Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor! Bakanlıktan BASKİ'ye 6.6 milyon TL ceza
Fetullah Gülen'in ölüm belgesi adli makamlara ulaştı
Fetullah Gülen'in ölüm belgesi adli makamlara ulaştı
CW Enerji'den Tekirdağ'da yeşil enerji dönüşümüne kattı
CW Enerji'den Tekirdağ'da yeşil enerji dönüşümüne kattı
Yapay zeka Grok ana avrat sövünce ortalık karıştı Grok kandırıldım diyor
Yapay zeka Grok ana avrat sövünce ortalık karıştı Grok kandırıldım diyor
Müsavat Dervişoğlu'ndan Öcalan'ın videosuna sert tepki: Yazıklar olsun
Müsavat Dervişoğlu'ndan Öcalan'ın videosuna sert tepki: Yazıklar olsun