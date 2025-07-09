Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e gözaltı kararı!

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.Abone ol
Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.