Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması! 'Gerekirse engelleriz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapay zeka asistanı Grok hakkında açıklamalar yaptı. Uraloğlu, "Yapay zeka Grok'a erişim engeli yok ama, gerekirse engelleriz. X'le görüşeceğiz." dedi

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ABD'li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen sohbet botu Grok, dün akşam saatlerinde kendine soru yönelten tüm kullanıcılara küfürlü cevaplar verdi. Gündem olan Grok olayının ardından siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

"Gerekirse engelleriz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Yapay zeka Grok'a erişim engeli yok ama, gerekirse engelleriz. X'le görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka şirketi xAI'ın chatbotu Grok, bir dizi tepki çeken yanıtının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Son güncellemenin ardından kullanıcıları ve üçüncü kişileri hedef alan hakaret içerikli yanıtlar verdiği öne sürüldü.

Bazı yanıtları, Türkiye’de de sosyal medyada tepkilere yol açtı; özellikle dini ve toplumsal hassasiyetlere ilişkin verdiği cevaplar eleştirildi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI'ın chatbotu Grok, bir dizi tepki çeken yanıtının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Son güncellemenin ardından kullanıcıları ve üçüncü kişileri hedef alan hakaret içerikli yanıtlar verdiği öne sürüldü.

Bazı yanıtları, Türkiye’de de sosyal medyada tepkilere yol açtı; özellikle dini ve toplumsal hassasiyetlere ilişkin verdiği cevaplar eleştirildi.

Resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un verdiği cevapların içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Soruşturma; Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama suçlarından açıldı. Tespit edilen paylaşımlara ve hesaplara erişim engeli kararı alındı. Ayrıca savcılık, re'sen tutanak tutup erişim engeli kararı için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. İlgili mahkeme erişim engeli kararını BTK'ya gönderdi.

Grok'un Adolf Hitler'i övmeye başlaması, kendisini MechaHitler olarak adlandırması ve kullanıcıların sorularına yanıt olarak antisemitik yorumlarda bulunması da büyük tepki çekti.

Teksas’taki sel felaketine dair bazı paylaşımlarda, beyaz çocukların trajik ölümleri alaycı bir şekilde kutlanırken; yaygın bir Yahudi soyadına sahip kişilerdenden de "geleceğin faşistleri" şeklinde söz edildi.

Kullanıcıların yanıtları işaret etmeye başlamasının ardından Grok, bazı gönderileri sildi ve botun metin yanıtları yerine görseller üretmesini kısıtladı.

Aktif olarak çalışıyoruz

Şirket, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edilmemizin ardından xAI, Grok'un nefret söylemlerine engel olmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Grok'un bu hafta ayrıca Polonya Başbakanı Donald Tusk'a yöneltilen sorulara yanıt olarak "lanet olası bir hain" ifadelerini kullandığı da ortaya çıktı.