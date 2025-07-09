Nevşin Mengü Hulusi Akar'a 30 bin lira tazminat ödeyecek

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, gerçeğe aykırı haberlerle "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle gazeteci Nevşin Mengü'ye açtığı davada 30 bin lira manevi tazminat kazandı.

Abone ol

Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Akar'ın avukatı beyanında, duruma ilişkin hiçbir resmi yetki ve görevi olmayan müvekkilinin, 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olaylar sonrasında, teğmenlerin ihracına giden süreçte olayla ilişkilendirilerek hedef gösterildiğini, davalı tarafın hakaret teşkil eden, gerçeğe aykırı, iftira niteliğinde ve kişilik haklarını zedeleyici beyanlarda bulunduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Mengü'nün avukatı da müvekkilinin, mesleğinin gereğine uygun hareket ettiğini, hiçbir hakaret ve iftira içeriğinin söz konusu olmadığını savunarak, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Nevşin Mengü'nün, Akar'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Hulusi Akar, 26 Kasım 2024'de avukatı aracılığıyla Nevşin Mengü'ye "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.