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Yeni kan grubu keşfedildi: Sadece bir kişide görüldü

Yeni kan grubu keşfedildi: Sadece bir kişide görüldü

Fransa’da, yalnızca bir kişide görülen tamamen yeni bir kan grubu keşfedildi. “Gwada negatif” adı verilen bu nadir grup, genetik yapısı nedeniyle başka hiçbir kanla uyum göstermiyor.

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Fransız bilim insanları, Atlas Okyanusu’ndaki Guadeloupe Adası’nda doğmuş bir kadının kanında daha önce hiçbir insanda rastlanmamış yeni bir kan grubunu tanımladı. Dünya üzerinde şu an yalnızca bir kişide bulunan bu sıra dışı kan grubuna, kadının memleketinin ismine atıfla “Gwada negatif” adı verildi.

Kadının kan örneği aslında 2011 yılında, Paris’te geçireceği bir ameliyat öncesinde alınmıştı. Ancak o dönemde kullanılan testler, örnekteki farklılığı tespit edemedi. Yıllar sonra, 2019’da örnek yeniden incelenmeye başlandı ve 2025’te yapılan genetik analizler sonucunda, kadının bilinen hiçbir kan grubuyla eşleşmeyen genetik bir yapıya sahip olduğu anlaşıldı.

Araştırmayı yürüten Fransız biyolog Thierry Peyrard, yeni kan grubunun ismini “Gwada” olarak belirledi. Keşif, kan nakli güvenliği açısından büyük önem taşırken, aynı zamanda genetik biliminde de yeni bir pencere açtı.

Bu yeni kan grubunun temelinde, bağışıklık sisteminde kritik görevler üstlenen PIGZ geninde meydana gelen son derece nadir bir mutasyon yatıyor. Normalde bu gen, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyine belirli proteinlerin bağlanmasını sağlıyor. Ancak mutasyon nedeniyle bu süreç bozuluyor ve kişinin kanı, başka hiçbir insanın kanıyla uyum göstermiyor.

“Sadece kendisinden kan alabilir”

Bilim insanları bu nedenle “sadece kendisinden kan alabilir” diyor. Eğer bu kadının acil bir durumda kana ihtiyacı olursa, tek güvenli kaynak kendi önceden bağışladığı kan olacak.

Uzmanlar, hastanın düzenli aralıklarla kendi kanını vererek acil durumlar için bir stok oluşturmasını öneriyor. Aynı zamanda, dünyada bu mutasyona sahip başka bireylerin olup olmadığını belirlemek için genetik tarama çalışmaları başlatıldı.

Yeni bir kan grubunun keşfedilmesi son derece istisnai bir durum. Bu tür bulgular yalnızca kan nakli uygulamalarını değil, aynı zamanda insan genetik çeşitliliğinin anlaşılmasını ve bağışıklık sistemiyle ilgili araştırmaları da etkiliyor.

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