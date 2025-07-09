Acıgöl'ün ürküten hali! Türkiye'de tek Dünyada 2'inci olan göl kuruyunca ortaya çıktı
Küresel ısınmanın sonuçları artık çok daha belirgin bir şekilde görülüyor. Denizli'de bulunan Acı Göl'ün hali de bunun örneği. Son yılların en kurak dönemini geçiren Acı Göl kurudu, ortaya çok tuhaf bir manzara çıktı. Acı Göl'de yaşayan 1760'dan fazla kuş türü bu çölleşmiş tuzlu gölde yaşam savaşı veriyor. Acıgöl Türkiye'de tek dünyada ise özelliğiyle 2'inci sırada. Bu gölde dünyada eşi benzeri olmayan bir kuş türü de yaşıyor.
DENİZLİ'de bulunan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Flamingoların da aralarında bulunduğu 20 farklı familyadan 176 kuş türüne ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi gözle görülür şekilde düşerken, kuraklık özellikle gölün büyük bölümünde etkisini hissettiriyor. Çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşurken, su kaybı göl çevresinde barınan kuş türlerinin yaşam alanlarını tehdit ediyor.
Acıgöl bölge halkının deyimiyle Çardak Gölü kuruyunca ortaya çıkan görüntü ürpertici oldu. Afyonkarahisar Denizli il sınırları içerisinde bulunan Acıgöl tektonik bir göl.
B Sınıfı Sulak Alan olarak koruma altına alınan Acıgöl kuraklık sebebiyle çölleşmeye başladı. Suların çekildiği alanlardan geriye kalan manzara ürkütücü bir filmin karesi gibi...
TÜRKİYE'de tek dünyada 2'inci...
Tuzlu göller sınıfında olan Acıgöl, Türkiye'nin tek, dünyanın ise ikinci büyük, temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzası. Ülkemizdeki sodyum sülfatın %98'i doğal kaynaklardan, bu miktarın ise %90'ı da Denizli'deki Acıgöl'den sağlanmaktadır. Sodyum sülfat, kâğıt, cam, deterjan, tekstil ve benzeri sanayilerde kullanılmaktadır.