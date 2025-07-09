Acıgöl'ün ürküten hali! Türkiye'de tek Dünyada 2'inci olan göl kuruyunca ortaya çıktı

TÜRKİYE'de tek dünyada 2'inci...

Tuzlu göller sınıfında olan Acıgöl, Türkiye'nin tek, dünyanın ise ikinci büyük, temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzası. Ülkemizdeki sodyum sülfatın %98'i doğal kaynaklardan, bu miktarın ise %90'ı da Denizli'deki Acıgöl'den sağlanmaktadır. Sodyum sülfat, kâğıt, cam, deterjan, tekstil ve benzeri sanayilerde kullanılmaktadır.