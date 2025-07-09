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CHP’li belediyeden ard arda şok istifalar!

CHP’li belediyeden ard arda şok istifalar!

Bayrampaşa Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, yaptıkları ortak açıklamayla hem partilerinden hem de bağımsız meclis üyeliği dışında başka bir partiye geçmeden görevlerine devam edeceklerini belirterek CHP’den istifa ettiklerini duyurdu.

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Bayrampaşa Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu istifa dilekçelerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun “gayri ahlaki tutumları, para hırsı” ve meclis üyeleri ile vatandaşlar hakkında kullandığı “sinkaflı sözler” nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk ne yazık ki, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur.

Seçim dönemi boyunca sokak sokak cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz.

Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz.”

Açıklamanın sonunda, kamuoyuna “saygıyla duyurulur” ifadesiyle seslenen meclis üyeleri, CHP'den ayrılma kararlarını kamuoyuna ilan etti.

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